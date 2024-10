Barcelona - Hansi Flick denkt vor dem emotionalen Wiedersehen mit dem FC Bayern München gerne an seine Arbeit dort zurück. "Es war eine super-schöne Zeit, die ich auch so in Erinnerung habe", sagte der Trainer des FC Barcelona vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen seinen früheren Verein.