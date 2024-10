Champions League Flick demontiert Bayern mit Barça beim Wiedersehen

Barcelona - Beim Wiedersehen mit Triple-Trainer Hansi Flick hat der FC Bayern mit seinem Haraki-Fußball à la Vincent Kompany einen ganz bitteren Abend erlebt. Während Flick beim 4:1 (3:1) seines FC Barcelona mit dem herausragenden Dreifach-Torschützen Raphinha am Spielfeldrand glücklich und begeistert jeden einzelnen Treffer bejubelte, gerät für die Münchner in der Champions League nach nur drei Punkten aus den ersten drei Vorrundenspielen die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zunehmend in Gefahr.