Champions-League-Finale Yanns Sommer-Märchen mit Inter - "Bin ich auf dem Zenit?"

In seinen sieben Monaten von Januar bis August 2023 als Vertreter des verletzten Manuel Neuer kam Sommer dagegen nie richtig beim FC Bayern an. Der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel und das Aus in Pokal und Champions League waren in turbulenten Tagen auch nicht hilfreich. "Wir hatten bei Bayern eine extrem wilde Situation. Entlassungen, Wechsel, viel Unruhe und diverse Themen neben dem Sport", sagte Sommer einmal im Rückblick.