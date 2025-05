Champions-League-Finale: Rummenigge vor Endspiel: Darum hat Inter deutsche Tradition

Antwort: Ich hatte drei außergewöhnliche Jahre in Mailand, die mich sehr geprägt haben – sportlich wie menschlich. Ich habe bis heute große Sympathien für den Club. Der CEO, Giuseppe ‚Beppe‘ Marotta, ist ein sehr guter Freund von mir und ich habe viele Kontakte auch zu anderen handelnden Personen im Management. Beruflich hat mir die italienische Sprache und vieles, was ich dort lernen durfte, später als Verantwortlicher des FC Bayern sehr geholfen – in einer Zeit, in der die Serie A das Maß aller Dinge war, hat es mir viele Türen geöffnet.