Die Clubverantwortlichen um den US-Investor Oaktree geben sich seit Tagen optimistisch, dass Inzaghi in sein fünftes Trainerjahr bei dem Verein geht. Er führte Inter zum zweiten Mal in drei Jahren in das Champions-League-Finale und wurde 2024 Meister. Diese Saison fehlte zu Platz eins und Meister SSC Neapel in der Serie A nur ein Punkt.