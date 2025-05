Van Basten und der ehemalige Bundesliga-Star Rafael van der Vaart, die zusammen als Experten in dem TV-Studio saßen, kritisierten, dass die Spieler durch so eine Show abgelenkt würden. Wegen der Show mussten die Spieler das Aufwärmen eine halbe Stunde vor Anpfiff beenden und in die Kabine gehen. Es sei "lächerlich" von der UEFA, die Spieler so zu behandeln, sagte van Basten.