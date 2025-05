Champions-League-Finale Gegen Inter-Oldies: Erben von Messi und Mbappé vor Triumph

Für Inzaghi, dem ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen soll, wäre es der größte Erfolg der Trainer-Laufbahn. Vor zwei Jahren unterlag er mit Inter im Endspiel Manchester City. Das City-Starensemble von Guardiola scheiterte im neuen Format der Champions League ebenso wie Titelverteidiger Madrid früh. Zumindest im ersten Jahr brachte die Reform ein Plus an Spannung - und für die Teams noch mehr Geld. Dem Gewinner am Samstag winken zu den 18,5 Millionen Euro für den Final-Einzug weitere 10,5 Millionen.

Bayern-Sieg in Vorrunde, K.o. gegen Inter

"Die Spieler haben etwas Außergewöhnliches geleistet. Wir haben vier großartige Spiele gegen zwei starke Teams wie Bayern und Barcelona gespielt", erinnerte Inzaghi. Das Halbfinalduell mit Barcelona gilt als eines der besten der Champions-League-Historie.

Bayern kämpfte gegen die Nerazzurri zwar auf Augenhöhe, scheiterte dann aber bei der vollmundig ausgerufenen Mission vom "Titel dahoam" im Viertelfinale. Zuvor hatte Inter um Kapitän Lautaro Martínez in Vergleichen mit der Bundesliga 1:0 gegen Leipzig gewonnen und 0:1 gegen Leverkusen verloren.

Paris war holprig in die Königsklassensaison gestartet und rettete sich erst am letzten Vorrundenspieltag durch ein 4:1 gegen Stuttgart in die K.o.-Phase. Dort trumpften die Franzosen dann ganz groß auf - und stehen nun ganz dicht vor der ultimativen Krönung.