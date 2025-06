München - Die atemberaubende Show von Désiré Doué im Champions-League-Finale könnte beim FC Bayern nochmal schlechte Erinnerungen wecken. Der 19-Jährige glänzte bei der 5:0-Machtdemonstration von Paris Saint-Germain in München gegen Inter Mailand als doppelter Torschütze und Vorbereiter. Der Offensivakteur ist der erste Spieler, der in einem Endspiel in Europas Fußball-Königsklasse an drei Toren direkt beteiligt war.