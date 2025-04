München (dpa/lby) - Für den FC Bayern München steht nach dem Wirbel um Thomas Müller am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der Champions League die nächste harte Prüfung auf dem Weg ins Heim-Finale an. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand will sich der deutsche Fußball-Rekordmeister eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in einer guten Woche verschaffen.