Stavanger/München - Der jüngste Bundesliga-Patzer von Manuel Neuer ändert die Torhüterstrategie des FC Bayern München nicht. "Für uns gibt es da gar keine Zweifel an Manu. Es gibt eine klare Idee, die wir haben, die setzen wir seit fast eineinhalb, fast seit zwei Jahren um, zusammen mit Jonas Urbig im Torhüterteam", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug des deutschen Fußball-Rekordmeisters zum Champions-League-Spiel nach Norwegen. Die Münchner setzen auf Neuer als Nummer eins und Urbig als dessen Vertreter und Nachfolger sowie Sven Ulreich als Backup.