München - Der FC Bayern München will am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Celtic Glasgow den Einzug in das Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Man habe es beim 2:1 in Glasgow sehr gut gemacht, aber jetzt stehe der zweite Teil der Begegnung an, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Playoff-Rückspiel. Diesmal spiele man zu Hause und wolle das ausnutzen.