Möglich sind aber auch Variationen mit Michael Olise, Leroy Sané, Serge Gnabry oder Leon Goretzka in der offensiven Zentrale. Goretzka war nach seinen jüngsten Rückenproblemen im Abschlusstraining dabei. Vor der Einheit drehte auch Coman seine Runden. Der Franzose könnte im Bundesliga-Klassiker am Samstag gegen Borussia Dortmund wieder in den Kader rücken. Bis dahin hofft auch Mittelfeldakteur Pavlovic, weiteren Trainingsrückstand aufzuholen.