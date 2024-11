Kapitän Manuel Neuer setzt gegen Portugals Rekordmeister auf die Heimstärke. Er will mit seiner Mannschaft an den 9:2-Auftakterfolg gegen Dinamo Zagreb anzuknüpfen. Kompany kann personell weitgehend aus dem Vollen schöpfen, wie sich am Dienstag beim Training zeigte. Ein besonderes Spiel ist es für die beiden Portugiesen im Münchner Kader, Neuzugang João Palhinha und Raphael Guerreiro.