München - Der FC Bayern München bestreitet das Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow mit Harry Kane. Der Torjäger, bei dem Trainer Vincent Kompany am Tag zuvor den Einsatz offen gelassen hatte, steht beim Kampf um das Achtelfinal-Ticket in der Champions League in der Anfangsformation. Kane hatte als Torschütze wie Michael Olise für den 2:1-Sieg im Hinspiel vor einer Woche gesorgt.