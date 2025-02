München/Wolfsburg (dpa/lby) - Die Fußballerinnen des FC Bayern treffen im Viertelfinale der Champions League auf Rekordsieger Olympique Lyon. Das ergab die Auslosung in Nyon in der Schweiz. Das Hinspiel am Campus der Münchnerinnen findet am 18. oder 19. März statt, das Rückspiel in Lyon am 26./27. März. Die genaue Terminierung steht noch nicht fest. In einem Halbfinale würden die Münchnerinnen auf Real Madrid oder den FC Arsenal treffen.