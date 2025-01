München - Der FC Bayern München darf am letzten Spieltag der Vorrunde in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) weiter auf das Achtelfinal-Ticket hoffen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister muss dafür aber am letzten Spieltag als Tabellen-15. durch einen Sieg gegen Slovan Bratislava und mit Schützenhilfe noch an insgesamt sieben Teams vorbeiziehen.