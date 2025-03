München - Der FC Bayern startet in den Champions-League-Kracher gegen Bayer Leverkusen mit Offensivspieler Kingsley Coman. Trainer Vincent Kompany setzt in seiner Anfangsformation im Achtelfinal-Hinspiel heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena auf den französischen Fußball-Nationalspieler in seiner Anfangsformation. Mittelfeldspieler Joshua Kimmich ist erwartungsgemäß wieder zurück.