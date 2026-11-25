"Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung", hieß es weiter in der Mitteilung. Der Blick wird nun nach vorn gerichtet. "Der FC Bayern und das Management von Jamal Musiala haben sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen."