Dembélé hatte das Tor bereits in der vierten Minute erzielt. In der 70. musste er aber ausgewechselt werden. Berichten zufolge wegen Beschwerden in der Oberschenkelmuskulatur. Begleitet von Betreuern ging der 27-Jährige direkt in die Umkleidekabine. "Es ist nichts Ernstes", meinte Trainer Luis Enrique, eine gewisse Unsicherheit mit Blick auf das Rückspiel in der kommenden Woche in Paris gebe es aber schon. Ein ärztliches Bulletin lag noch nicht vor.