Champions League: Erneuter Rassismus-Vorfall um Real-Star Vinícius Jr.

Immer wieder Vorfälle mit Vinícius

Vinícius wird in Spanien immer wieder in den Stadien beschimpft und beleidigt. Im Vorjahr waren mehrere Fans wegen rassistischer Beleidigung des Brasilianers verurteilt worden, auch zu Haftstrafen auf Bewährung. Einige sollen eine braune aufblasbare Puppe mit einem Vinícius -Trikot an einer Brücke aufgehängt haben, andere den Profi der Königlichen während eines Ligaspiels beleidigt haben. Die Urteile waren nach Ansicht der spanischen Profiliga ein "Meilenstein", da es sich um die erste Verurteilung in Spanien handelte, "die rassistische Beleidigungen in Stadien als Hassverbrechen einstuft".