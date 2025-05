München - 13 Jahre nach dem für den FC Bayern so dramatischen "Finale dahoam" steigt in der Allianz Arena wieder ein Endspiel der Champions League. Am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) spielen Paris Saint-Germain und Inter Mailand um den wichtigsten Titel im Vereinsfußball. Es ist auch ein Duell der Gegensätze, für manche ist es zudem eine Rückkehr in ihr altes Stadion. Was man zum Champions-League-Finale 2025 in München wissen sollte: