Wenig Zeit bis zur Nations League

Für den Defensivspieler von Inter geht es planmäßig von München nach Herzogenaurach, wo sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf das Final Four der Nations League vorbereitet. Am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) steht gegen Portugal - erneut in München - das Halbfinale auf dem Programm. Auch das Endspiel steigt in München.