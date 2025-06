Zehntausende Fußballfans von Paris Saint-Germain und Inter Mailand hatten in München das Duell zwischen ihren Teams im Finale der europäischen Königsklasse verfolgt. Viele feierten schon tagsüber in der Innenstadt, später dann in den Fanzonen sowie in Bahnen und Bussen auf dem Weg zum Stadion. Am Odeonsplatz wurden die Zugänge zur U-Bahn zeitweise aus Sicherheitsgründen wegen des großen Andrangs gesperrt. Knapp drei Stunden vor Anpfiff schlossen die Veranstalter die größte Fanzone der Stadt im Olympiapark - ebenfalls wegen Überfüllung.