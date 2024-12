"...wie frische Luft einzuatmen"

Wegen des Kriegs in der Heimat bestreitet Schachtar seine Königsklassen-Partien diese Saison in Gelsenkirchen, also auch an diesem Dienstag (21.00 Uhr) gegen die Münchner. "So etwas hat es noch nie gegeben, das ist etwas völlig Neues in der Fußball-Geschichte. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Unser Club steht für unerschütterlichen Spirit", sagte Palkin.