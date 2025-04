Gebraucht wird Müller noch immer, wie die Startelf-Einsätze am Samstag gegen Dortmund und nun in Mailand zeigen. "Weder gegen Inter noch gegen Dortmund fühlt es sich als Genugtuung an", sagte Müller. "Vielmehr überwiegt die Freude, dass ich nochmal von der Leine gelassen werde."