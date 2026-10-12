Am Ende seien Qualität, Erfahrung und Fitness wichtige Elemente in der Fußball-Königsklasse. "Wir haben gute Spieler, viel Qualität. Wir wollen weiter in die nächste Runde, daher ist das Spiel enorm wichtig. Morgen ist eine gute Möglichkeit, um drei Punkte zu holen", sagte der brasilianische Abwehrspieler Mauro Junior und forderte eine Leistungssteigerung nach dem 2:0 am vergangenen Freitag gegen den SC Heerenveen. "Unser letztes Spiel war nicht das beste. Morgen gibt es wieder eine Chance, um zu zeigen, was wir können."