Leipzig - PSV Eindhovens Coach Peter Bosz erwartet ein hitziges, intensives Spiel in Leipzig. "Feuer mit Feuer, ich erwarte ein Spektakel", sagte der 62-Jährige vor dem Champions-League-Spiel des niederländischen Topclubs an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig. Der ehemalige Bundesligatrainer von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen hat aber auch die schwankenden Leistungen der Leipziger registriert. "Wir haben gesehen, dass es bei Leipzig einen großen Unterschied gibt zwischen zu Hause und auswärts", sagte Bosz.
Champions League Eindhoven-Coach Bosz: "Ich erwarte ein Spektakel"
dpa 12.10.2026 - 17:44 Uhr