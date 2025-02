Nach zwei Jahren: Wieder ein Auswärtssieg im K.o.-Spiel?

Im energiegeladenen Celtic Park, in dem Kompany einst mit dem RSC Anderlecht als Spieler 1:3 verlor, will der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) und sechs Tage vor dem Rückspiel nicht nur den Grundstein für den Achtelfinal-Einzug legen. Das Starensemble möchte in dem Duell rund um den Liga-Gipfel gegen Leverkusen auch eine karge K.o.-Runden-Bilanz aufhübschen: Der letzte Auswärtssieg in Alles-oder-Nichts-Spielen liegt schon zwei Jahre zurück. Am 14. Februar 2023 gewann Bayern unter Trainer Julian Nagelsmann mit 1:0 bei Paris Saint-Germain.