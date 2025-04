Champions League Effenberg würde Müller gegen Inter bringen: Er ist "on fire"

"Ich würde mir wünschen, dass er nochmal diese große Bühne bekommt", sagte Effenberg bei Sport1 vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). "Er hat sich viele Träume erfüllt, ist Weltmeister geworden, hat die Champions League gewonnen. Aber dieses Finale dahoam hat so eine große Bedeutung für Thomas Müller." Das Endspiel findet am 31. Mai in der Allianz Arena statt.