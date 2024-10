Barcelona - Fußball-Experte Stefan Effenberg hat seinem Ex-Club FC Bayern München nach dem deutlichen 1:4 beim FC Barcelona in der Champions League taktische Änderungen nahegelegt. "Vincent Kompany muss jetzt gewissenhaft analysieren – und zur Erkenntnis gelangen, die Taktik bei Gegnern mit extrem hoher Qualität anzupassen, um das Risiko zu minimieren", sagte der frühere Bayern-Profi in seiner Kolumne bei "t-online" in Richtung des Trainers Kompany.