Glasgow - Max Eberl blickt auf ein packendes erstes Jahr als Sportvorstand des FC Bayern München zurück. "Intensiv, aufregend, spannend, Tabellenführer, Playoff in der Champions League", lautete das Kurzresümee Eberls am Rande der Champions-League-Reise zu Celtic Glasgow. Dort will sich der deutsche Fußball-Rekordmeister am heutigen Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag in der Münchner Allianz Arena verschaffen.