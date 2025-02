Trotzdem werde der Club für Topspieler, "die den Unterschied ausmachen, die uns hoffentlich Titel bringen" auch Geld in die Hand nehmen. "Und Josh Kimmich ist ein Führungsspieler, soll in Zukunft, wenn Manuel Neuer irgendwann aufhört, Kapitän vom FC Bayern werden", so Eberl weiter.