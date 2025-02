Rolfes kontert

Rolfes hatte auf die Äußerungen von Hoeneß, der den Traum von Wirtz beim FC Bayern hegt, aber die Chance nur bei zehn Prozent sieht, reagiert: "Das interessiert mich überhaupt nicht und das ist auch nichts, was uns tangiert." Diese Taktik hätten die Bayern bereits vor Jahrzehnten angewandt. "Aber wie gesagt: Dass Florian - und das ist ja schon länger so - ein Spieler ist, der in ganz Europa für Aufmerksamkeit sorgt, ist nichts Neues", sagte Rolfes.