Und die Favoritenrolle? "Man sagt, PSG hat den Heimvorteil, das ist dann vielleicht das eine Prozent, das bei Paris ist. Aber wir sind auswärts noch ungeschlagen", antwortete Eberl.

Neuer: Wir können sie ärgern

Kapitän Manuel Neuer, der schon überragend haltend im Tor stand, als die Bayern 2020 Paris im Königsklassen-Finale von Lissabon mit 1:0 besiegten, glaubt ebenfalls an ein völlig offenes "Fifty, fifty"-Spiel. "Paris ist eine starke Mannschaft. Ich denke, wir können sie trotzdem ärgern. Wir wissen ja, wie wir diese Saison bislang gestaltet haben", sagte der 39-Jährige.

Bayern-Coach Kompany wird nach seinem erstaunlichen Rotationsmanöver beim 3:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen wieder sein A-Team aufbieten, also mit dem ausgeruhten ersten Sturm um Torjäger Kane.

PSG, das erst vor zwei Wochen mit 7:2 in Leverkusen gewann, quälte sich bei seiner Generalprobe in der League 1 am Wochenende zu einem mageren 1:0 gegen OGC Nizza. Was Trainer Enrique aber rasch abhakte und schon gar nicht verunsicherte. Vielmehr sagte der Spanier: "Wir waren im Kopf schon konzentriert auf Bayern München. Weil es ist eines der besten Spiele, die du spielen kannst - gegen eins der besten Teams in Europa."

Es ist angerichtet im Prinzenpark. Und womöglich wird es wieder auf Kleinigkeiten ankommen, auf einzelne Momente. "Wer ist besser?", diese Frage warf auch Gnabry auf. Seine Antwort: "Beide Mannschaften haben sehr großen Respekt voreinander. Und die letzten Aufeinandertreffen waren immer in dem Sinne, dass die Mannschaft, die das erste Tor gemacht hat, gewonnen hat."