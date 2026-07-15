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Champions League Deutsche Volleyball-Teams treffen auf hochkarätige Gegner

Auf die beiden Bundesligisten Suhl und Dresden warten in der Champions League absolute Hammer-Aufgaben.

Champions League: Deutsche Volleyball-Teams treffen auf hochkarätige Gegner
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Volleyballerinnen aus Suhl und Dresden in der Champions League mit schweren Aufgaben (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Luxemburg - Die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen und des Dresdner SC haben bei der Auslosung der Champions League in Luxemburg sehr schwere Aufgaben erwischt. So trifft der deutsche Meister aus Suhl, der sein Debüt in der europäischen Königsklasse gibt, in der Gruppenphase in Pool E auf den polnischen Meister PGE Grot Budowlani Lodz. Außerdem müssen die Schützlinge von Laszlo Hollosy gegen den türkischen Top-Club Galatasaray Istanbul ran, der in der abgelaufenen Saison den CEV-Cup gewinnen konnte. Den dritten Gegner kennen die VfB-Damen bereits, denn sie duellierten sich mit dem rumänischen Meister CSO Voluntari im CEV-Cup, schieden nach zwei Spielen im Achtelfinale gegen die Bukaresterinnen aus.

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Auch der Meisterschaftszweite aus Dresden bekommt es in Pool B nur mit europäischen Spitzenteams zu tun. Zum zweiten Mal hintereinander trifft die Mannschaft von Alexander Waibl in der Gruppenphase auf den italienischen Meister und Pokalsieger sowie Dritten der letztjährigen Champions League, Carraro Prosecco Conegliano, bei dem ab der neuen Spielzeit auch die deutsche Nationalspielerin Anastasia Cekulaev aufschlägt. Mit Igor Gorgonzola Novaro wartet auf die DSC-Damen ein weiteres italienisches Spitzenteam. Auch beim Vorjahres-Vierten stehen in der kommenden Saison mit Emilia Weske und Lina Alsmeier zwei deutsche Nationalspielerinnen im Aufgebot. Dazu bekommen es die Elbestädterinnen, die im vergangenen Jahr die K.o-Phase der Champions League verfehlt hatten, aber im CEV-Cup Platz drei erreichten, mit dem polnischen Meisterschaftszweiten KS Developres Reszow zu tun.