Champions League: Deutsche Volleyball-Teams treffen auf hochkarätige Gegner

Luxemburg - Die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen und des Dresdner SC haben bei der Auslosung der Champions League in Luxemburg sehr schwere Aufgaben erwischt. So trifft der deutsche Meister aus Suhl, der sein Debüt in der europäischen Königsklasse gibt, in der Gruppenphase in Pool E auf den polnischen Meister PGE Grot Budowlani Lodz. Außerdem müssen die Schützlinge von Laszlo Hollosy gegen den türkischen Top-Club Galatasaray Istanbul ran, der in der abgelaufenen Saison den CEV-Cup gewinnen konnte. Den dritten Gegner kennen die VfB-Damen bereits, denn sie duellierten sich mit dem rumänischen Meister CSO Voluntari im CEV-Cup, schieden nach zwei Spielen im Achtelfinale gegen die Bukaresterinnen aus.