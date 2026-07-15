Champions League: Deutsche Volleyball-Teams treffen auf hochkarätige Gegner

Auch der Meisterschaftszweite aus Dresden bekommt es in Pool B nur mit europäischen Spitzenteams zu tun. Zum zweiten Mal hintereinander trifft die Mannschaft von Alexander Waibl in der Gruppenphase auf den italienischen Meister und Pokalsieger sowie Dritten der letztjährigen Champions League, Carraro Prosecco Conegliano, bei dem ab der neuen Spielzeit auch die deutsche Nationalspielerin Anastasia Cekulaev aufschlägt. Mit Igor Gorgonzola Novaro wartet auf die DSC-Damen ein weiteres italienisches Spitzenteam. Auch beim Vorjahres-Vierten stehen in der kommenden Saison mit Emilia Weske und Lina Alsmeier zwei deutsche Nationalspielerinnen im Aufgebot. Dazu bekommen es die Elbestädterinnen, die im vergangenen Jahr die K.o-Phase der Champions League verfehlt hatten, aber im CEV-Cup Platz drei erreichten, mit dem polnischen Meisterschaftszweiten KS Developres Reszow zu tun.