Champions League der Frauen Trotzdem "Weltklasse"? Für Münchnerinnen wird es knifflig

München (dpa/lby) - Eine Sache wollte José Barcala klarstellen. "Wir sind ein Weltklasse-Team", sagte der Trainer des FC Bayern trotz des wohl folgenschweren 2:2 (1:2) in der Champions League gegen Real Madrid. Der Coach war gefragt worden, was denn seinen Fußballerinnen noch fehle, um eben Weltklasse zu werden. Selbst Top-Stürmerin Klara Bühl hatte kurz davor etwas zerknirscht eingeschätzt, dass die Münchnerinnen die absolute Weltklasse noch nicht erreicht haben - um Partien wie gegen Real zu gewinnen.