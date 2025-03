Champions League der Frauen Popp schlägt Alarm: "Wir sind zurzeit nicht gut genug"

"Der Unterschied ist so groß. Das müssen wir gerade hart erfahren", sagte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot in Barcelona. "Da die eine oder andere Spielerin den Verein gewechselt hat und auch in Zukunft wechseln wird, ist das genau die Aufgabe, die wir haben: weiter zu arbeiten und weiter zu investieren in den Frauenfußball. Sonst bleibt dieser Abstand genauso, wie er gerade aussieht."