Mit einem Sieg wäre Bayer fix unter den besten Vier - auch ein Remis könnte reichen. Bei einer Niederlage bräuchte das Team von Coach Jose Barcala schon viel - überraschende - Schützenhilfe, um nicht noch auf einen der Ränge fünf bis acht zu rutschen; dann ginge es in die K.o.-Playoffs. "Es ist einfach schön, es selbst in der Hand zu haben", sagte Gwinn. "Wir haben uns eine super Ausgangsposition verschafft." Klara Bühl meinte: "Wenn wir gewinnen, stehen wir in den Top 4 - und haben es uns dann auch mehr als verdient."