Wien - Nach dem Pflichtsieg in Österreich fiebern die Fußballerinnen des FC Bayern dem Hauptrunden-Showdown in der Champions League gegen Top-Favorit FC Barcelona entgegen. Durch das 4:0 (2:0) bei Austria Wien wahrte der Bundesliga-Primus seine Chance, in der Königsklasse die Top-Vier zu erreichen - nur dieses Quartett schafft es ohne Playoffs ins Viertelfinale. Doch am 16. Dezember ist just Vorjahressieger Barcelona bei den Bayern zu Gast. "Wir freuen uns riesig auf das Spiel", sagte DFB-Kapitänin Giulia Gwinn im ZDF.