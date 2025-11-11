In den ersten zwei Matches dieser Spielzeit verbuchten sowohl die Bayern als auch Arsenal jeweils einen Sieg und eine Niederlage. Die Münchnerinnen waren dabei mit einem heftigen 1:7 gegen Barcelona gestartet. "Dieses Spiel war schmerzhaft, aber notwendig", sagte Coach Barcala im Rückblick. Nach der Abreibung gewannen die Bayern alle ihre sechs Partien mit einer offensiv-beeindruckenden Tordifferenz von 24:4. Darunter waren ein 3:1 auswärts in der Liga gegen Wolfsburg und ein 2:1 in der Champions League gegen Juventus.