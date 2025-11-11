München - Nach ihrer jüngsten Siegesserie gehen die Fußballerinnen des FC Bayern forsch in das Champions-League-Duell mit Titelverteidiger FC Arsenal. "Wir müssen mutig sein, wir müssen dominant sein", forderte Trainer Jose Barcala vor dem dritten Vorrundenmatch der Münchnerinnen an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+) gegen die Engländerinnen. Das Team aus London hatte in der vorigen Saison die europäische Königsklasse dank eines überraschenden Finalerfolgs über Titelfavorit FC Barcelona gewonnen.