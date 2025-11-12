Champions League der Frauen: Bayern-Fußballerinnen empfangen Arsenal in Allianz Arena

München (dpa/lby) - Für die Fußballerinnen des FC Bayern steht ein weiterer Höhepunkt der Saison an. Der deutsche Meister empfängt am dritten Spieltag der Champions League die Vorjahressiegerinnen des FC Arsenal. Am Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+) steigt die Partie in der Allianz Arena, in der normalerweise die Bayern-Männer ihre Siege feiern. Auch wenn das Stadion mit erwarteten 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern nur spärlich gefüllt sein wird, freuen sich die Münchnerinnen auf das Highlight gegen die Engländerinnen.