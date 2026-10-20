Champions League Demichelis fordert Wachsamkeit und Mut in Madrid

Madrid - Martín Demichelis möchte sein Team nach dem Debakel in München wachrütteln und fordert eine andere Mentalität. "Morgen haben wir ein großes Spiel im Bernabéu vor uns, wir sind absolut gefordert in unserer Konzentration. Wichtig für uns nach der Niederlage, wach zu sein und unser Spiel zu machen, mit Mut und Persönlichkeit. Wir werden versuchen, unser Spiel durchzusetzen", sagte Martín Demichelis vor dem Champions-League-Spiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Real Madrid und betonte: "Der Sturm von Madrid wird sehr gefährlich sein."