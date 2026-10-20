Champions League Demichelis fordert Wachsamkeit und Mut in Madrid

Kapitän Raum: "Anderes Gesicht zeigen"

Auch RB-Kapitän David Raum weiß um die Schwierigkeit der Situation. "Nach dem 6:1 war die Laune erstmal im Keller, am nächsten Tag haben wir dann schon untereinander geredet. Wir sind alle auf dem Level, wo wir wissen, was schiefgelaufen ist. Wir haben morgen die Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen", sagte RB-Kapitän David Raum und fügte an: Es waren mehrere Themen, die nicht gepasst haben. Unsere Intensität, die nicht gestimmt hat, davon ist auch unsere Spielidee abhängig."