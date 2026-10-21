Champions League Demichelis fordert andere Mentalität - Baumgartner zurück

Madrid - Martín Demichelis fordert nach dem 1:6-Debakel in München eine andere Mentalität von seinem Team. "Morgen haben wir ein großes Spiel im Bernabéu vor uns, wir sind absolut gefordert in unserer Konzentration. Wichtig ist für uns nach der Niederlage, wach zu sein und unser Spiel zu machen, mit Mut und Persönlichkeit. Wir werden versuchen, unser Spiel durchzusetzen", sagte RB Leipzigs Cheftrainer Martín Demichelis vor dem Champions-League-Spiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Real Madrid.