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Champions League Demichelis fordert andere Mentalität - Baumgartner zurück

Am dritten Spieltag der Königsklasse ist RB in Madrid gefordert. Nach dem 1:6 in München ist es eine Charakterfrage. Demichelis steht weiter unter Druck. Hoffnung macht die Rückkehr von Baumgartner.

Madrid - Martín Demichelis fordert nach dem 1:6-Debakel in München eine andere Mentalität von seinem Team. "Morgen haben wir ein großes Spiel im Bernabéu vor uns, wir sind absolut gefordert in unserer Konzentration. Wichtig ist für uns nach der Niederlage, wach zu sein und unser Spiel zu machen, mit Mut und Persönlichkeit. Wir werden versuchen, unser Spiel durchzusetzen", sagte RB Leipzigs Cheftrainer Martín Demichelis vor dem Champions-League-Spiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Real Madrid.

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Kapitän Raum: "Anderes Gesicht zeigen"

Auch RB-Kapitän David Raum weiß um die Schwierigkeit der Situation. "Nach dem 6:1 war die Laune erst mal im Keller, am nächsten Tag haben wir dann schon untereinander geredet. Wir sind alle auf dem Level, wo wir wissen, was schiefgelaufen ist. Wir haben morgen die Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen", sagte Raum und fügte an: "Es waren mehrere Themen, die nicht gepasst haben. Unsere Intensität, die nicht gestimmt hat, davon ist auch unsere Spielidee abhängig." Hoffnung macht die Rückkehr von Christoph Baumgartner nach seiner Muskelverletzung in Leipzigs Kader.