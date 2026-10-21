Champions League Demichelis fordert andere Mentalität - Baumgartner zurück

Kapitän Raum: "Anderes Gesicht zeigen"

Auch RB-Kapitän David Raum weiß um die Schwierigkeit der Situation. "Nach dem 6:1 war die Laune erst mal im Keller, am nächsten Tag haben wir dann schon untereinander geredet. Wir sind alle auf dem Level, wo wir wissen, was schiefgelaufen ist. Wir haben morgen die Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen", sagte Raum und fügte an: "Es waren mehrere Themen, die nicht gepasst haben. Unsere Intensität, die nicht gestimmt hat, davon ist auch unsere Spielidee abhängig." Hoffnung macht die Rückkehr von Christoph Baumgartner nach seiner Muskelverletzung in Leipzigs Kader.