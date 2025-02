Champions League Davies "schwebt" - und Bayern taumelt

Eberl bewertete die Lage schon kritischer: "Es ist nicht so, dass wir dasitzen und sagen: Hey, wir sind in Topform, alles fantastisch. Das ist es momentan nicht, es ist alles ein bisschen schwerer", befand der Sportchef.

Nach jeder Winterpause geht es abwärts

Anführer Kimmich hatte seinen Bayern erst im Januar nach dem 0:3 gegen Feyenoord Rotterdam den Topteam-Status abgesprochen. Nach Celtic sprach er auch das Positive an. "Wir machen wieder so eine Verkettung von Fehlern und liegen hinten. Danach haben wir aber nicht den Kopf verloren. In der Vergangenheit war es echt manchmal so, dass wir da sehr undiszipliniert, wild wurden." Der Mittelfeldchef erinnerte in diesem Zusammenhang auch an das Viertelfinal-Aus gegen den FC Villarreal 2022 in der Nachspielzeit.

Trotzdem fällt auf, dass die Bayern nun schon unter dem dritten Trainer - Nagelsmann, Tuchel, Kompany - einen Formverfall nach der Winterpause erleben. "In der Hinrunde waren wir nicht schwankend unterwegs. Die Ergebnisse waren schwankend, aber unsere Leistung sehr beständig", sagte Kimmich. Nun habe man schon länger "kein Schützenfest mehr gehabt".

Es knirscht an vielen Stellen. Jamal Musiala, dessen Vertragsverlängerung einen Schub auslösen sollte, steckt in einer Schaffenskrise. Die Außenstürmer von Serge Gnabry über Kingsley Coman und Leroy Sané bis zu Sommer-Einkauf Michael Olise, der immerhin mit seiner Flanke das späte Davies-Tor einleitete, sind keine Super-Dauerleister wie die einstigen Flügel-Ikonen Arjen Robben und Franck Ribéry, die ein Bayern-Jahrzehnt inklusive Titel-Triple 2013 mitprägten.

Einblutung in der Wade bei Kane

Zu allem Überfluss müssen sich die Bayern auch noch um Harry Kane sorgen. Der Torjäger musste zur Pause und nach einem Lattenschuss mit Problemen an der Wade aufgeben. "Es war natürlich nicht ideal, denn unser bester Stürmer im Zentrum hätte uns weiterhelfen können", bemerkte Neuer.

"Ich bin in Ordnung", beruhigte Kane später. Die Untersuchung ergab eine "Einblutung in der Wade". Der Engländer muss eine Trainingspause einlegen. Ob er am Sonntag gegen Frankfurt wieder auflaufen kann, ist offen.