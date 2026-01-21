Champions League Chance vertan - Redebedarf beim BVB nach 0:2 gegen Tottenham

Vor dem Heimspiel gegen Inter Mailand am nächsten Mittwoch geht es für den BVB in der Bundesliga weiter - am Samstag beim 1. FC Union Berlin. "Ich erwarte, und ich glaube, wir alle erwarten von uns selber, dass wir in Berlin jetzt eine andere Leistung zeigen", sagte Kehl. Der Sportdirektor warnte davor, den Fokus zu verlieren. "Da müssen wir wirklich aufpassen. Wenn wir die Lehren daraus ziehen müssen heute, dann muss die Mannschaft verstehen, dass das nicht der Anspruch ist, den wir alle haben."