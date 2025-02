München - Trainer Brendan Rodgers glaubt an ein Fußball-Wunder von Celtic Glasgow in München. "Wir sind der Underdog. Aber das Tor, dass wir im Hinspiel noch geschossen haben, gibt uns Hoffnung. Ein 1:2 ist eine ganz andere Ausgangslage als ein 0:2", sagte der 52-Jährige am Vorabend des Playoff-Rückspiels in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC bayern München in der Allianz Arena: "Es ist ein Riesenspiel, eine Riesenmöglichkeit für uns."