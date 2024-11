Dortmund - Keine Ausreden und ein klarer Auftrag: Zum Ende einer bislang nervenberuhigenden Woche muss Borussia Dortmund noch einmal liefern. Und das endlich auch einmal auswärts. "Ich habe auch Lust, nach Mainz zu fahren und diesen Auswärtsfluch, den wir in dieser Saison vielleicht haben, zu beenden. Es ist an der Zeit, am Samstag einen Auswärtssieg zu holen", forderte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 1:0 (0:0) in der Champions League gegen Sturm Graz deutlich von den BVB-Profis.