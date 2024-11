Champions League Buh-Rufe für ManCity - Guardiola: "Wir sind zerbrechlich"

Und die nächsten Aufgaben haben es wieder in sich: Am Wochenende gastiert City in der Premier League beim souveränen Tabellenführer FC Liverpool. In der Champions League müssen Guardiola und seine Schützlinge im Dezember und Januar zu Juventus Turin und Paris Saint-Germain. "Aber daran denke ich jetzt noch nicht", sagte der Coach nach der Feyenoord-Enttäuschung. "Wir müssen uns erholen und auf das nächste Spiel vorbereiten. Wenn wir nicht in der Lage sind, Spiele wie dieses heute zu gewinnen, dann wird es ganz schwer."