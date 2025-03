München - Zuletzt stand Michael Oliver beim brutalen Foul an Jean-Philippe Mateta im Blickpunkt, nun pfeift der Engländer den deutschen Gipfel in der Champions League. Wie die Europäische Fußball-Union bekanntgab, leitet der 40 Jahre alte Schiedsrichter am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das Achtefinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen.