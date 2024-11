Musialas neue Spezialdisziplin

Anders als Sané ist der zum Tor-Garant aufgestiegene Musiala nach den verpassten Oktober-Länderspielen fest für die Nations-League-Partien gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg und am 19. November (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn eingeplant. Das Siegtor gegen Benfica war Musialas drittes Kopfballtor in den vergangenen vier Pflichtspielen. Beim 5:0 im Bundesligaspiel in Bochum und beim 4:0 im DFB-Pokal in Mainz war er ebenfalls jeweils mit dem Kopf erfolgreich gewesen. "Ich weiß nicht, was gerade mit meinem Kopfball los ist", sagte der 21-Jährige lachend.