Anton: "Es ist keiner hier, der aufgibt oder weniger tut"

Den Rückhalt im Team hat der Coach, so sehen es auch die Sportlich-Verantwortlichen. "Die Mannschaft hat auf dem Platz gezeigt, dass sie dem Trainer helfen will", sagte Ricken nach dem 0:2 am vergangenen Bundesliga-Spieltag in Frankfurt. Und Innenverteidiger Waldemar Anton erklärte: "Es ist keiner hier, der aufgibt oder weniger tut. Sondern genau im Gegenteil: Wir werden mehr machen."