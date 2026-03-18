London - Nach Bayer Leverkusens Aus in der Champions League fordert Torhüter Janis Blaswich vollen Einsatz in der Bundesliga und Konzentration auf den nächsten Gegner. "Heidenheim ist jetzt ganz, ganz wichtig am Wochenende", sagte Blaswich mit Blick auf das Auswärtsspiel am Samstag. "Da müssen wir einfach Punkte holen. Wir müssen Leistung auf den Platz bringen." Zwar sei Bayer auch im DFB-Pokal vertreten, aber die Liga sei jetzt "das Allerwichtigste". Für den derzeitigen Tabellensechsten geht es um die erneute Qualifikation für die Champions League.